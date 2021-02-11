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  4. Ordu’da polisten kumar baskını: 9 kişiye sosyal mesafe cezası

Ordu’da polisten kumar baskını: 9 kişiye sosyal mesafe cezası

11.02.2021 23:32 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde polis ekiplerince, binada kumar oynadıkları öğrenilen 9 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Büyük Cami mevkisinde pandemi dolayısıyla kapalı olması gereken ve içeride kumar oynadıkları öğrenilen 9 kişiye gece yarısı bakın düzenlendi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde polis ekiplerince, binada kumar oynadıkları öğrenilen 9 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Büyük Cami mevkisinde pandemi dolayısıyla kapalı olması gereken ve içeride kumar oynadıkları öğrenilen 9 kişiye gece yarısı bakın düzenlendi. Baskın sonrası şahısların kimlikleri kontrol edilirken, çok sayıda polis ve bekçiler de olay yerinde bulundu. Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, şahıslara uygulanacak cezanın Ünye Kaymakamlığı tarafından belirleneceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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