Ordu’da sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - TÜRKİYE'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Karşıyaka Ensar Camii’nde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Ordu'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Altınordu ilçesindeki Karşıyaka Ensar Camii’ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp, dua etti. Vatandaşlar, harekâtın Türk Ordusu'nun zaferiyle sonuçlanması için dualar okuduklarını söyledi.

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