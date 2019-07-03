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Ordu’da sabah sporu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi sağlıklı ve zinde yaşam için spor kültürünü geliştirmek adına ücretsiz sabah sporu etkinliklerine başladı.Büyükşehir Belediyesi, Ordulu vatandaşların spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmesi için profesyonel eğitmenler eşliğinde spor etkinliği düzenliyor.

Ordu’da sabah sporu başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi sağlıklı ve zinde yaşam için spor kültürünü geliştirmek adına ücretsiz sabah sporu etkinliklerine başladı.
Büyükşehir Belediyesi, Ordulu vatandaşların spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmesi için profesyonel eğitmenler eşliğinde spor etkinliği düzenliyor. Uzman eğitmenler tarafından Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenen sabah sporu etkinliği ile vatandaşlar güne sporla başlıyor. Profesyonel eğitmenler tarafından dönüşümlü olarak gerçekleştirilen sabah sporuna genci yaşlısı ile birçok vatandaş katılıyor. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda kültür-fizik hareketleri, strecing, düzenli nefes alıp verme egzersizleri, pilates, jimnastik ve aerobik gibi farklı hareketler yapılıyor. Isınma egzersizleri ile başlayan sabah sporunda katılımcılar eğitmenlerin gösterdiği hareketleri tekrar ediyor. Haftanın 6 günü eşsiz Karadeniz sahilinde ücretsiz olarak verilen eğitimler saat 06.00 ile 07.00 arasında yapılıyor.
Sabah sporunun Ordululara sağlıklı yaşamın kapılarını araladığını belirten Başkan Dr. Hilmi Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama davet ediyoruz. Profesyonel ekiplerimiz ile sabahın erken saatlerinde başlayan ve tamamen ücretsiz olan spor aktivitelerinde eşsiz Karadeniz sahilinde bol oksijen ve huzurlu bir ortamda güne zinde başlamalarını hedefliyoruz. 7’den 70’e sağlıklı, zinde ve dinamik bir toplum oluşturulmak için başlattığımız bu etkinliğimize tüm hemşerilerimiz davetlidir” şeklinde konuştu.

Ordu’da sabah sporu başladı

Ordu’da sabah sporu başladı

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