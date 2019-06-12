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Ordu’da şafak operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:27 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube, Özel Harekat Şube ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği şafak operasyonunda Ünye’de 8 kişi gözaltına alındı.

Ordu’nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube, Özel Harekat Şube ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği şafak operasyonunda Ünye’de 8 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takip sonucu Ünye’nin Kaledere Mahallesi ve birçok mahallesinde yapılan operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 kişi emniyete götürüldü.
Eş zamanlı operasyonun diğer ayağı olan Fatsa’da ise 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilerin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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