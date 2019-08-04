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Ordu'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

İlçelerde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yolda kaldı - Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için fındık hasadına ara vermelerini istedi

Ordu'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Altınordu, Fatsa, Ünye ve Kumru ilçelerinde akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık yarım saat süren yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ise bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalışırken, yolda kalan araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için fındık hasadına ara vermelerini istedi.

Vali Yavuz açıklamasında, kaymakamlık ve belediyelerin yağışla ilgili gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

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