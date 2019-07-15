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Ordu'da sağanak; caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 21:56 | Son Güncelleme

ORDU’da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU’da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ordu’da saat 18:00 sıralarında etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağmur suyu mazgallarının tıkanması sonucu, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Yeni Mahalle’de bulunan eski sanayi bölgesinde de bazı iş yerlerine su girdi. Vatandaşlar süpürge ile su basan iş yerlerini temizlerken, belediye ekipleri de tıkanan mazgallara müdahale etti. Yağışların devam edebileceği belirtilerek, vatandaşların ani sel ve heyelan baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bu arada Trabzon'da da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

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