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Ordu'da sağanak yine etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

ORDU'da dün gece etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Fatsa ve Ünye ilçelerinde ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Ordu'da sağanak yine etkili oldu

Nedim KOVAN- Turgut DAĞDEVİREN/ORDU, (DHA) - ORDU'da dün gece etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Fatsa ve Ünye ilçelerinde ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.
Ordu'da 2 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, dün gece de hayatı olumsuz etkiledi. Fatsa ve Ünye ilçe merkezlerinde etkili olan yağmur nedeniyle birçok evin bodrum ve zemin katını su bastı. Yağışlar nedeniyle derelerde su seviyesinin artması ihtimaline karşı jandarma ve polis ekipleri de dere bölgelerinde kontrollerini sürdürdü. Belediye ekipleri de sokaklarda biriken su birikintileri ile tıkanan yağmur suyu mazgallarına müdahale etti.
VALİLİK UYARDI
Ordu Valiliği de sağanağa karşı vatandaşları uyardı. Yağışların bugün de devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:
"Samsun radarından alınan son görüntülere ve İkizce Şenbolluk OMGİ yağış miktarına (34.6 kg/m2) göre İlimiz İkizce, Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Ordu'da sağanak yine etkili olduOrdu'da sağanak yine etkili olduOrdu'da sağanak yine etkili olduOrdu'da sağanak yine etkili oldu

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