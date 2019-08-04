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Ordu'da sağanak; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 23:46 | Son Güncelleme

ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ordu’da saat 18.00 sıralarında etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağmur suyu mazgallarının tıkanması sonucu, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanak nedeniyle bazı ilçelerde dere taşkınları meydana geldi. Vatandaşlar su basan ev ve iş yerlerini temizlerken, belediye ekipleri de tıkanan mazgallara müdahale etti. Belediye ekipleri, vidanjörle göle dönen yollardaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlarda su baskınlarına karşı tedbir alıp, süpürge ile temizlik yaptı. Sağanak nedeniyle Altınordu ileçesinde yer alan karayolunda su birikintileri oluştu, trafikte de aksamalar yaşandı.

Ordu Valiliği, son meteorolojik verilere göre; sağanak yağışların gece yarısına kadar devam etmesinin beklendiğini, vatandaşların, meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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