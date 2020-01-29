HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu'da sağlık çalışanına şiddet protesto edildi

Ordu'da sağlık çalışanına şiddet protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

Ordu'da sağlık çalışanına şiddet protesto edildi

Sağlık-Sen Ordu Şubesi üyeleri, Fatsa Devlet Hastanesinde görevli sağlık memuruna şiddet uygulanmasını protesto etti.

Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, "Şifa veren ellere zarar vermeyin, sağlıkçılar da sizin evladınız, sağlık çalışanına şiddete hayır" yazılı dövizler taşıyarak saldırıyı kınadı.

Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Barış Pamukçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Hasta yakınları tarafında saldırıya uğrayan sağlık çalışanının kafasından yaralandığını belirten Pamukçu, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki sağlıkta şiddetin son kurbanı Fatsa Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Cihangir Depe olmuştur. Sağlık çalışanı arkadaşımız kendini bilmez üç beş kişinin saldırısına uğramıştır. Üzülerek belirtiyorum ki kendini bilmez hasta yakınları şifa bulmak için geldikleri hastanede, şifayı verecek kişiye serum askısı ile saldıracak kadar hadsizleşmiş ve sağlık personeli arkadaşımızın kafasına 6 dikiş atılmıştır."

Pamukçu, yapılan her türlü saldırıya rağmen şifa dağıtmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bizler, bu tür olaylarla sahada sık sık karşılaşmaktan, saldırıları kınamaktan ve 'bıçak kemiğe dayandı' demekten bıktık, usandık ama saldırganlar insanlık dışı hareketlerini yapmaktan bıkmadılar. Çünkü şiddeti uyguladıktan sonra elini kolunu sallayarak çıkacağını, caydırıcı ceza almayacağını biliyorlar." dedi.

Şiddete maruz kalan Depe'nin görevi başında, insanların sıhhati için mücadele etmeye devam ettiğini dile getiren Pamukçu, "Hastaneleri şifa bulma yeri olarak değil de ring alanı olarak gören bu kişilere tavsiyemiz, enerjilerini başka yerde harcamalarıdır. Devletimiz bize yumruk atmayı değil, şifa vermeyi öğretmiştir. Biz sağlık çalışanları da kendini bilmez bu hadsizlerin yaptıkları her saldırı karşısında yılmadan, usanmadan şifa dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçtiBekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatsa ordu protesto sağlık çalışanı şiddet

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Gülümseten diyalog! Bakanı tanımayınca...

Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı! Nijerya'da bir ayda 41 kişi öldü

Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı!

Hamile eşini darp ettiği öne sürülen iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'ya "cinsel saldırı"dan 10 yıl hapis cezası

Şeyhmus Tatlıcı'ya 10 yıl hapis cezası!

Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Cenazesine Erdoğan da katıldı! Vanlıoğlu'na veda

Son dakika: Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

İsmail Küçükkaya eşinden boşandı!

İsmail Küçükkaya eşinden boşandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.