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  4. Ordu’da sahte bilezik şebekesi çökertildi: 3 gözaltı

Ordu’da sahte bilezik şebekesi çökertildi: 3 gözaltı

27.01.2021 21:07 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yaklaşık 1 aylık fiziki takip sonucu yapılan çalışma neticesinde, sahte bilezikleri piyasaya sürmeye çalışan şebeke çökertildi.Edinilen bilgiye göre, İkizce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından 1 ay boyunca yapılan fiziki takip sonucu piyasaya sahte bilezik sürmeye çalıştığı iddia edilen Ünal T.

Ordu’nun İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yaklaşık 1 aylık fiziki takip sonucu yapılan çalışma neticesinde, sahte bilezikleri piyasaya sürmeye çalışan şebeke çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, İkizce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından 1 ay boyunca yapılan fiziki takip sonucu piyasaya sahte bilezik sürmeye çalıştığı iddia edilen Ünal T. (31), Ergin A. (38) ve Aysel T. (50) isimli şahıslar mali değeri yaklaşık 30 bin lira olan sahte bilezikleri piyasaya sürmeye çalıştıkları sırada yakalandı. Şahıslardan Ünal T. ve Ergin A. Ünye’de, diğer şahıs Aysel T. ise İkizce ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ilk ifadelerinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Adliyeye çıkarılan zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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