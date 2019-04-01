HABER

Ordu’da sahte dolar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Ordu’da Jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda sahte dolar ele geçirildi.Ordu Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Aybastı ve Fatsa ilçelerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Fatsa ve Aybastı ilçelerinde 5 şüpheli şahsın araçlarında, üzerilerinde, evlerinde ve müştemilatlarında arama yapıldı.

Ordu’da sahte dolar operasyonu

Ordu’da Jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda sahte dolar ele geçirildi.
Ordu Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Aybastı ve Fatsa ilçelerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Fatsa ve Aybastı ilçelerinde 5 şüpheli şahsın araçlarında, üzerilerinde, evlerinde ve müştemilatlarında arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 15 gram kubar esrar, bir miktar uyuşturucu hap ve 25 adet sahte 100 dolar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olay ile ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Yetkililer, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiğini, vatandaşların sahte paralara karşı dikkatli olmalarının önem arz ettiğini belirtti.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'i 10 bin kişi uğurladıŞehit Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'i 10 bin kişi uğurladı
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıSamsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.