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Ordu’da sahte içki imal eden işyerine baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 10:22 | Son Güncelleme

Ordu’da sahte içki imal eden işyerine baskın yapılırken 1 kişi gözaltına alındı.Mesudiye ilçesi Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan ve H.

Ordu’da sahte içki imal eden işyerine baskın yapılırken 1 kişi gözaltına alındı.
Mesudiye ilçesi Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan ve H. S. isimli şahsa ait mandıra içerisinde alkol ürünlerinin üretimi yapıldığı, ürünlerinin boş tekel ürünleri şişelerine veya 0.5 ml ve 5 litrelik su şişelerine doldurulduğu ve ilçede bulunan otogar içerisindeki bir işyerinde satıldığı bilgileri edinilmesi üzerine, Mesudiye Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan kararla arama yapıldı.
Yapılan aramada 6 litre alkol-anason kokulu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 2 adet 20 litrelik plastik boş bidon, 6 adet boş çam şişe, 7 adet 5 litrelik boş pet şişe, 43 adet yarım litrelik boş şişelerin içerisinde alkol-anason kokulu olduğu değerlendirilen pet cam şişe, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 12 kalibre 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjörde 9 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak E. S., K. A., H. S. isimli şahıslar yakalandı, E. S., ve K. A. savcı talimatı ile serbest bırakıldı. Şüpheli H. S. isimli şahıs tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

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