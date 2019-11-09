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Ordu’da santralde patlama: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

Ordu’nun Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi Tifi Irmağı üzerinde bulunan Umut 1 Hes Santralinde meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Umut 1 Hes Elektrik Santralinde 4 işçinin çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

Ordu’nun Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi Tifi Irmağı üzerinde bulunan Umut 1 Hes Santralinde meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Umut 1 Hes Elektrik Santralinde 4 işçinin çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden olurken olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Başkan Demirci, "Gaz sıkışması yada temizlik maddelerinden kaynaklı patlama olabilir"
Akkuş Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, "Dün elektrik santralinde bir patlama oluyor ve dört çalışan olayda yaralanıyor. Yaralılardan 2 kişi Akkuş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Ünye Devlet Hastanesine sevk edilen diğer 2 yaralılardan birisi daha sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Patlamanın olduğu sırada içeride temizlik yapılıyormuş. Tabii, tahminlerimize göre gaz sıkışması ya da temizlik olabilir. Pazartesi teknik ekiplerimiz gelecek. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını yaptı. Santral 5 yıldır ilçemizde faaliyet göstermektedir. Pazartesi günü detaylı bir çalışma olacak" dedi.

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