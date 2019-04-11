Ordu'da şehit ailesine şehadet belgesi verildi

Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın şehadet belgesini ailesine teslim etti.

Ballı, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Bahittin, annesi Emine ve kız kardeşi Ayşegül Damcı'yı ziyaret etti.

Vali Vekili Ballı, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca gönderilen şehadet belgesini şehidin babasına takdim etti.

Şehitliğin bir seçilmişlik olduğuna işaret eden Ballı, şunları söyledi:

"Biricik evladınızı vatan uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna şehit verdiniz. Öncelikle sizlere başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimiz inancımız gereği en ulvi makam olan şehitlik mertebesine erişerek, Peygamber Efendimiz'e komşu olmuştur. Rabb'im ruhunu şad eylesin. Onun aziz hatırasını her zaman yaşatacağız. Geride bıraktığı siz değerli ailesine sahip çıkacağız. Bütün arkadaşlarımızla sizlerin emrindeyiz, her zaman yanınızdayız."

Konuşmanın ardından İlçe Müftü Vekili Fatih Özdemir tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ziyarette, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Meydan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık da yer aldı.

Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, 20 Mart'ta Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşmüştü.

