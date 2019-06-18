Ordu’da sel sonrası çalışmalar sürüyor

Ordu’nun bazı ilçelerinde yaşanan selin ardından kapanan yolları açmak için çalışmalar devam ediyor.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sonucu Çamaş, Korgan, Gürgentepe, Kumru, Ünye ilçelerinde toprak kayması ve küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Aşırı yağışlar sonrası debisi yükselen dereler de taştı. Ulaşıma kapanan mahalle yolları ise, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri tarafından ulaşıma açılıyor.

Çamaş ilçesine bağlı Sakargeriş Mahallesi Muhtarı İsa Topal, sabah saatlerinden itibaren sel felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Mahallenin bazı yollarında ulaşımın kapandığı, ilçenin de bazı kesimlerinde ulaşımın aksadığını belirten Muhtar Topal, “Yapılan çalışmaların sonucunda nispeten ulaşım açıldı. Ama tamamen mahallelerin içerisine girmiş değiliz. Bazı mahallemize ulaşım halen sağlanamıyor. Sel sonrası mahallemizde 5-6 mahallemizi tahrip etti. Bahçelerde heyelan oluştu” dedi.

Su baskınını önlemeye çalışırken yaralandı, iş makinesi ile yola taşındı

Mahalle sakinlerinden Adem Meydan ise derelerin taşması sonucu oluşan su baskınlarını önlemeye çalışırken yaralandığını belirtti. İş makinesi ile yolun açık olan kısmına kadar taşınan Meydan, “Sabah saatlerinde köyü su bastı. Biz de suyun önüne kesmek için taş dizerken yaralandım. Beni de suya düşürdü, kendimi zor kurtardım” şeklinde konuştu.

