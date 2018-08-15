Ordu'da selden etkilenen balıkçı barınağı temizlenecek

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Perşembe Medrese Önü Balıkçı Barınağı'nda selin oluşturduğu birikintilerin Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği gemi tarafından temizleneceğini, balıkçıları mağdur etmeyeceklerini söyledi.
Vali Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8-10 Ağustos'ta Ordu'da yaşanan sel nedeniyle Perşembe Medrese Önü Balıkçı Barınağı'nın bir bölümünün kumla dolduğunu belirtti.
Bu nedenle barınakta bulunan bazı tekne ve kayıkların denize açılamadığını ifade eden Vali Yavuz, tekne ve kayıkların kurtarılması için çalışma başlatılacağını kaydetti.
Yavuz, kendilerine ihbar gelir gelmez gerekli girişimlerde bulunarak barınağın hızlı şekilde temizlenmesi için çalışmalara başlandığını kaydederek, "Perşembe Medrese Önü Balıkçı Barınağı'nda selin oluşturduğu birikintiler Tersaneler Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği gemi tarafından temizlenecektir. Balıkçılarımızı mağdur etmeyeceğiz." dedi.
Perşembe Medrese Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir ise barınak içerisinde 100 küçük tekne ve 3 gırgır teknesinin dolan kumdan dolayı denize açılamadığını söyledi.
Demir, barınağın Vali Seddar Yavuz'un girişimleri ile temizleneceğini kaydederek, çalışmaların bir kaç gün içerisinde başlamasını beklediklerini bildirdi.
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