Ordu'da selden etkilenen balıkçı barınağı temizleniyor

Ordu'da geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen Perşembe Medrese Önü Balıkçı Barınağı'nın temizlenmesi için Tersaneler Genel Müdürlüğünden gönderilen gemi, çalışmalara başladı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Perşembe Medrese Önü Balıkçı Barınağı'nın, Tersaneler Genel Müdürlüğüne ait gemiyle temizlendiğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a teşekkür etti.

Yavuz, balıkçıların mağduriyetinin kısa süre içerisinde giderileceğini belirtti.

Perşembe Medrese Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta yaşanan sel felaketinden, en çok bağlı bulundukları limanın etkilendiğini söyledi.

Konuyu ilgili makamlara taşıdıktan sonra hızla sonuç aldıklarını ifade eden Demir, "Bu noktada Sayın Valimiz Seddar Yavuz özellikle balıkçılarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında elinden geleni yaptı. Giresun'dan Ordu'ya gelen gemiyle barınaktaki birikintilerin temizlenmesine bugün itibarıyla başlandı. Tüm balıkçılarımızın gözü aydın." dedi.

Demir, çalışmaların yaklaşık bir ay sürmesinin beklendiğini belirterek, barınaktaki yaklaşık 100 küçük tekne ve 3 gırgır teknesinin, temizlik çalışmalarının ardından denize açılabileceğini kaydetti.

