HABER

Ordu'da selden etkilenen balıkçı barınağı temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Vali Seddar Yavuz: - "Perşembe Medrese Önü Balıkçı Barınağı, Tersaneler Genel Müdürlüğüne ait gemi ile temizleniyor"

Ordu'da geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen Perşembe Medrese Önü Balıkçı Barınağı'nın temizlenmesi için Tersaneler Genel Müdürlüğünden gönderilen gemi, çalışmalara başladı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Perşembe Medrese Önü Balıkçı Barınağı'nın, Tersaneler Genel Müdürlüğüne ait gemiyle temizlendiğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a teşekkür etti.

Yavuz, balıkçıların mağduriyetinin kısa süre içerisinde giderileceğini belirtti.

Perşembe Medrese Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta yaşanan sel felaketinden, en çok bağlı bulundukları limanın etkilendiğini söyledi.

Konuyu ilgili makamlara taşıdıktan sonra hızla sonuç aldıklarını ifade eden Demir, "Bu noktada Sayın Valimiz Seddar Yavuz özellikle balıkçılarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında elinden geleni yaptı. Giresun'dan Ordu'ya gelen gemiyle barınaktaki birikintilerin temizlenmesine bugün itibarıyla başlandı. Tüm balıkçılarımızın gözü aydın." dedi.

Demir, çalışmaların yaklaşık bir ay sürmesinin beklendiğini belirterek, barınaktaki yaklaşık 100 küçük tekne ve 3 gırgır teknesinin, temizlik çalışmalarının ardından denize açılabileceğini kaydetti.

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Halk ozanlarından dolar protestosuHalk ozanlarından dolar protestosu
Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdıSiirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı barınağı ordu sel

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.