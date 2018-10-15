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Ordu'da selin yıktığı Cevizdere Köprüsü ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Ordu'da selin yıktığı Cevizdere Köprüsü ulaşıma açıldı

Ordu'da, geçen ağustos ayında meydana gelen selde yıkılan Cevizdere Köprüsü yeniden inşa edilerek ulaşıma açıldı.

Kentte, 8 Ağustos'ta aşırı yağışlar sonucu yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki köprünün yapımı tamamlanarak araç trafiğine açıldı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cevizdere Köprüsü'nün ulaşıma açılmasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yavuz, "Cevizdere Köprüsü inşaatı tamamlandı. Afetten 2 ay sonra inşaatı bitirebilmek bilgi, tecrübe ve siyasi kararlılık ister. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma Bakanımıza ve karayolları çalışanlarına minnettarız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cevizdere köprüsü ordu Vali Seddar Yavuz

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