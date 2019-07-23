HABER

Ordu'da seyir halindeki tır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

Ordu'da seyir halindeki tır yandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sebze meyve yüklü tır seyir halindeyken yandı.

Ünye-Fatsa kara yolunda ilerleyen Erol Aksu yönetimindeki 61 K 9407 plakalı tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek motor kısmı alev alan araçtan dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda maddi hasar oluştu.

Soğutma çalışmaların ardından, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERMerve Özbey'den evlilik açıklamasıMerve Özbey'den evlilik açıklaması
Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladıSuriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı
1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu TIR yangını

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

Bakanlık açıkladı! Turuncu listede aranan Murat Gündüz öldürüldü

Murat Gündüz öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.