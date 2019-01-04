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Ordu'da şiddetli fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

Altınordu, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, telefon vericisi devrildi

Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatılarında hasar oluşturdu.

Kentte bazı ilçelerde etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Altınordu, Kabadüz ve Ulubey ilçesinde etkili rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, çatı malzemeleri ise yola savruldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Kabadüz'e bağlı Çambaşı Yaylası'ndaki telefon vericisi de devrildi.

Zarar gören telefon vericisiyle ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Ordu Valiliği vatandaşları şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün ilgili uyarısına yer verildi.

Açıklamada, "Rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra yarın akşam saatlerine kadar ilimiz çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınarak hazırlıklı olunması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

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