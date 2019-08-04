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Ordu’da şiddetli fırtına ve yağış maddi hasara yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 22:30 | Son Güncelleme

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yaşanan aşırı yağış, dolu ve şiddetli rüzgar sonucu olumsuz etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.Büyük çapta maddi hasarın gözlemlendiği ilçede, en büyük teselli herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması oldu.

Ordu’da şiddetli fırtına ve yağış maddi hasara yol açtı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yaşanan aşırı yağış, dolu ve şiddetli rüzgar sonucu olumsuz etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Büyük çapta maddi hasarın gözlemlendiği ilçede, en büyük teselli herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması oldu. Fırtınadan aşırı etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, “Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağış ve fırtına neticesinde ilçemizde ciddi hasarlar oluştu. Seferli, Alan, Ortabölme ve Kuşçulu Mahallelerimiz başta olmak üzere 1 vatandaşımızın otomobili kullanılmaz hale gelirken 15’e yakın evde çatı hasarı ve şehir merkezimizde 1 evde su baskını meydana geldi. Tek tesellimiz insan kaybının olmayışı ve herhangi bir yaralanmanın meydana gelmemesidir. Ev ve tarım arazileri konusunda hasarlarımız devletimiz tarafından giderilecektir. İlçemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yarım saatlik kısa bir süre olmasına rağmen ilçemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kasırgayı ucuz atlattık" diye konuştu.

Ordu’da şiddetli fırtına ve yağış maddi hasara yol açtı

Ordu’da şiddetli fırtına ve yağış maddi hasara yol açtı

Ordu’da şiddetli fırtına ve yağış maddi hasara yol açtı

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