HABER

Ordu'da şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 23:35 | Son Güncelleme

Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve kamu kurumlarının çatıları uçtu

Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin, kamu kurumlarının çatıları hasar gördü, ağaçlar devrildi.

Alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle, Gölköy, Gürgentepe, Korgan, Aybastı, Kabadüz ve Çamaş ilçelerindeki bazı evlerin çatıları hasar gördü.

Rüzgar nedeniyle çatılardan kopan malzemelerin düşmesi sonucu bazı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın etkili olduğu ilçelerin başında Kabadüz'ün geldiğini belirterek, "Birkaç saat içerisinde çok sayıda çatı uçması yönünde ihbar aldık. Ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendiriyor." dedi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise bazı bina ve okulların çatılarında hasar oluştuğunu söyledi.

Gündoğar, akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle 10'un üzerinde çatı hasarı ihbarı aldıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların şiddetli rüzgara karşı tedbir almaları istendi.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!
Kiraz'da rahatsızlanan vatandaşlar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldıKiraz'da rahatsızlanan vatandaşlar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatı ordu şiddetli rüzgar

En Çok Okunan Haberler

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da 3.0 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da evinde ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.