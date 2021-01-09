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  4. Ordu’da şiddetli rüzgar alevlere geçit veriyor

Ordu’da şiddetli rüzgar alevlere geçit veriyor

09.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde bahçe çalışması sonrası çalıları yakan vatandaşların çıkardığı ateş ormanlık alana sıçrayarak örtü yangına neden oldu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bahçe çalışması sonrası çalıları yakan vatandaşların çıkardığı ateş ormanlık alana sıçrayarak örtü yangına neden oldu. Yangın büyüyerek yaklaşık 20 dönümlük alanı küle çevirdi.
Edinilen bilgiye göre, Saylan Mahallesi Güneşli mevkisinde vatandaşların fındık bahçelerinde yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle kısa bir sürede geniş bir alana yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangın orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılırken, ekiplere bağlı arazöz aracıyla ise engebeli yol olduğundan dolayı müdahale edilemiyor. Mahalle sakinlerinin de söndürmeye çalıştığı yangın halen devam ederken, ekipler ise olay yerinden ayrılmayarak yangına söndürmeye çalışıyor. Sabaha kadar devam eden ve bazı noktalarda rüzgarında etkisiyle yeniden alevlenen yangın kontrol altına alınırken bazı orman ekipleri ve vatandaşlar yaprak temizleme çalışması yaparak yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.
Yangın başladığı andan itibaren ekiplere yardımcı olan mahalle sakini Yusuf Bostancı," Biz yangın yerine geleli bir saat falan oldu ama yangın 4-5 saat önce başlamış. Tabi burada buluna orman görevlileri ve komşularımız müdahale ediyor ama yangın giderek devam ediyor" dedi.
Yangını gören bir diğer mahalle sakinlerinden bir Bekir Çıraklı ise "Benim evim aşağı köy tarafında. Biz aşağıdan baktığımızda bu alanın yandığını gördük" diye konuştu.
Bir başka mahalle sakini Baki Çıraklı, "Ben Ünye’deydim. Yangın olduğunu bize söylenince buraya geldik. Müdahale etmek istedik ancak imkanlarımız el vermiyor. Bu yangın devam eder. Çünkü rüzgarın çok büyük etkisi var" şeklinde konuştu.
İlçe genelinde rüzgarın etkisi halen devam ederken, yangın bazı mahallelerden ise görülebiliyor.

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