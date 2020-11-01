Ordu’da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, 1-2 Kasım tarihlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 21-75 kilogram gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi.

Yapılan uyarı sonrası etkisini gösteren ve kimi zaman şiddetini arttırarak devam eden sağanak, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

UÇAKLAR HAVADA DAKİKALARCA TUR ATTI

İzmir ve İstanbul illerinden Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapmak üzere harekete geçen uçaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul’dan hareket eden Pegasus’a ait uçak Samsun Çarşamba Havalimanı’na yönlendirilirken, İstanbul-Ordu seferini yapan diğer uçak ise havada dakikalarca tur attıktan sonra Trabzon’a yönlendirildi.

Öte yandan Pegasus’a ait İzmir’den ve İstanbul’dan Ordu-Giresun seferi içi yola çıkan uçaklar, bir süre havada kaldıktan sonra piste iniş yaptı. (İHA)

