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Ordu’da şiddetli yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 21:51 | Son Güncelleme

Ordu’da yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler vatandaşları tedirgin etti.Ordu’da aniden başlayan sağanak yağış, yollarda ve bazı yerlerde su birikintileri oluşturdu.

Ordu’da yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler vatandaşları tedirgin etti.
Ordu’da aniden başlayan sağanak yağış, yollarda ve bazı yerlerde su birikintileri oluşturdu. Şiddetli sağanakla birlikte art arda çakan şimşekler insanları tedirgin etti. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanırken, yetkililer aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Yaklaşık 30 dakika etkisini sürdüren yağmur, ardından şiddetini azalttı. Şiddetli yağışlar sonrası kayganlaşan yollar ise sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde yağış nedeniyle yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Meteoroloji uyarıda bulunmuştu
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren il genelinde beklenen aşırı yağışlar, fırtına ve dolu yağışlarına karşı oluşabilecek su baskınları, çatı uçmaları, taşkın, ağaç ve direklerin devrilmesi olaylarına karşı tedbir alınması gerektiği yönünde uyarı yapılmıştı.

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