Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da tekstil imalathanesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi'ndeki tekstil imalathanesinde Ü.Ş. ile ortağı Zekai Sezer (63) ve oğlu Samet Sezer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.Ş. pompalı tüfekle iş ortağı ve oğluna ateş etti.

Samet Sezer olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zekai Sezer, Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Kaçan Ü.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavga sırasında şüphelinin yanında olan kız kardeşi N.G'nin ifadesinin alındığı öğrenildi.

