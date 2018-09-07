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Ordu'da sırtına mermi isabet eden çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

Ordu'da sırtına mermi isabet eden çocuk yaralandı

Ordu'da sırtına mermi isabet eden 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akkuş ilçesine bağlı Alacalar Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi.

Bu sırada ailesiyle fındık bahçesinde bulunan Sibel Uylaş (8), merminin sırtına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yakınlarınca Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Uylaş, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Çocuk silahla yaralandı ordu

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