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Ordu'da sisteme giren kişi ezanı erken okudu, oruçlar erken açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesindeki Ensar Camisi'nden kimliği belirsiz bir kişinin, merkezi sisteme girip ezanı 10 dakika erken okuması nedeniyle birçok kişi orucunu erken açtı.

Ordu'da sisteme giren kişi ezanı erken okudu, oruçlar erken açıldı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesindeki Ensar Camisi'nden kimliği belirsiz bir kişinin, merkezi sisteme girip ezanı 10 dakika erken okuması nedeniyle birçok kişi orucunu erken açtı. Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney, diğer camilerde böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Görevli arkadaşlar yetişip sistemi kapatıyorlar. Böyle bir sistem kazası olmuş. Nereden girdi, kimdi bilmiyoruz ? Diğer camilerimizde bu ses yok" dedi.
İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Ensar Camisi’nden dün akşam iftar saati 19.46'dan 10 dakika önce ezan okunmaya başlandı. Durumu fark eden görevliler merkezi sistemi kapatarak, ezanı yarıda kesti. Erken ezan sesi üzerine orucunu açanlar, ikinci ezanın okunmasıyla şaşkına döndü.
'ORUCU BOZDUK'
Mahalle sakini Köksal Arayan, erken okunan ezanla orucunu açtığını belirterek, “Kul olarak insan hatasız olmaz. Orucumuzu erken okunan ezanla biz de bozduk. Fakat bunu kasıtlı olarak yapmadık. Bilmeyerek ezanla yaptık. Sonucu Allah biliyor. Allah neye karar verirse o kadirdir. Bunu kim yapar, niye yapar?” diye konuştu. Sait Biber ise, “Ezanı biz duyduk fakat daha erken olduğunu anladık. Zaten ezan da yarı da kesildi. Biz durumu fark ettiğimiz için orucumuzu açmadık" diye konuştu.
'1 GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ MECBUR'
Yörede oturan Osman Türkmen, "Eşime 'ezan okundu' dedim. Hemen yemeği yedim ben. İnandım 'ezan okundu' diye orucumu açtım. İkinci ezanla şaşkına döndük. Söylenenlere göre 1 gün oruç tutacağız mecbur" dedi.
'SİSTEM KAZASI OLMUŞ'
Öte yandan Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney, merkezi sisteme birinin girerek ezanı erken okumaya çalıştığını, görevlilerin duruma müdahale ettiğini söyledi. Yaşanan durumla ilgili soruştamın sürdüğünü kaydeden Düzgüney, "Caminin sistemine özel olarak bir ses giriyor ve ezan okuyor. Caminin görevlisi, profesyonel olarak ezan okuyan bir kişi bile olmadığını söylüyor. Ezanın baş kısmını okuduğu sırada arkadaşlar yetişip sistemi kapatıyorlar. Böyle bir sistem kazası olmuş. Nereden girdi, kimdi bilmiyoruz? Diğer camilerimizde bu ses yok" dedi.
Cami görevlileri ise, olayı araştırdıklarını belirterek, camide ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını söyledi.

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Ordu'da sisteme giren kişi ezanı erken okudu, oruçlar erken açıldıOrdu'da sisteme giren kişi ezanı erken okudu, oruçlar erken açıldıOrdu'da sisteme giren kişi ezanı erken okudu, oruçlar erken açıldıOrdu'da sisteme giren kişi ezanı erken okudu, oruçlar erken açıldı

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