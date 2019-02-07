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Ordu'da su kuyusuna düşen işçi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 14:52 | Son Güncelleme

Ordu'da su kuyusuna düşen işçi kurtarıldı

Ordu'da temizlik yapmak için inmeye çalıştığı su kuyusuna düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde üniversite yerleşkesindeki su kuyusunu temizlemek için aşağı inmeye çalışan Murat Aydemir, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydemir, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkartıldı.

112 Acil Servis ekibine teslim edilen yaralı işçi, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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