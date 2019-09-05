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Ordu’da suç örgütü şüphelisi 20 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 09:02 | Son Güncelleme

ORDU'da gerçekleştirilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da yer aldığı gözaltına alınan 31 kişiden 20’si adliyeye sevk edildi, 11 kişi ise serbest bırakıldı.  Ünye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Ünye ve Aybastı ilçeleri ile Ankara’da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Ordu’da suç örgütü şüphelisi 20 kişi adliyede

Mustafa KIRLAK/ (ORDU), (DHA)- ORDU'da gerçekleştirilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da yer aldığı gözaltına alınan 31 kişiden 20’si adliyeye sevk edildi, 11 kişi ise serbest bırakıldı.
Ünye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Ünye ve Aybastı ilçeleri ile Ankara’da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takiplerle belirlenen ve 21 ayrı suça karıştıkları tespit edilen aralarında kamu görevlilerinin de yer aldığı 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirilirken, çok sayıda dokümana da el koyuldu.
Emniyetteki sorgularının ardından 11 kişi serbest bırakılırken, 20 şüpheli özel harekat timleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

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Ordu’da suç örgütü şüphelisi 20 kişi adliyedeOrdu’da suç örgütü şüphelisi 20 kişi adliyedeOrdu’da suç örgütü şüphelisi 20 kişi adliyedeOrdu’da suç örgütü şüphelisi 20 kişi adliyede

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