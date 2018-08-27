Ordu'da şüpheli ölüm

Ordu'nun Ünye ilçesinde alt geçitte bir kişinin cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bayramca Mahallesi'nde çevre yoluna bağlantı sağlayan alt geçitte bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri bu kişinin öldüğünü belirledi.
Yapılan kontrollerde kişinin Mehmet Aşçı (30) olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mehmet Aşçı'nın bir hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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