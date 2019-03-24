Ordu'da tahliye kararı verilen evler boşaltılıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, heyelan sebebiyle boşaltılması kararlaştırılan 12 evden bazılarının tahliye işlemi tamamlanırken evlerinde kalmayı sürdüren vatandaşların en kısa sürede buradan ayrılması planlanıyor.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce meydana gelen heyelanların ardından İslamdağ Mahallesi'nin İstiklal mevkisindeki arazilerde yarıklar ve bazı konutlarda çatlaklar oluştu.

Bunun üzerine bölgeye, incelemelerde bulunmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu 12 evle ilgili tahliye kararı alındı.

Karar sonrası hane sahiplerinden bazıları evlerini boşaltırken bir kısmı da konutlarında kalmayı sürdürüyor.

Henüz boşaltılmayan evlerdeki vatandaşların tahliyesinin en kısa zamanda gerçekleştirileceği öğrenildi.

Evini boşaltan konut sahiplerinden Abdulkadir Yirmişbeşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelanların bölgede faaliyet gösteren taş ocaklarından kaynaklandığını iddia etti.

Gökhan Taşçı da heyelanın yöredeki birçok insanı mağdur ettiğini belirterek, "Bazı komşularımız gidecek yeri olduğu için evlerini boşattı. Bazıları ise henüz boşaltamadı. Haliyle evinde kalmaya devam edenler tedirginlik yaşıyor." dedi.

