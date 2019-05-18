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Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 18:36 | Son Güncelleme

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Korgan ilçesinde şarampole devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Murat Avıncı yönetimindeki "pat pat" tabir edilen tarım aracı, ilçenin Yukarı Kozpınar Mahallesi'nde yaklaşık 200 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü Avıncı ile beraberindeki Kadriye Avıncı ve Hatice Kuşkovan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilen Hatice Kuşkovan kurtarılamadı.

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Korgan ordu pat pat Tarım aracı trafik kazası

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