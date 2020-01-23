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Ordu’da teleferiğe yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 08:33 | Son Güncelleme

ORDU'da, 530 rakımlı Boztepe’ye ulaşımı kolaylaştırmak için kurulan teleferik, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgisi görüyor.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, 530 rakımlı Boztepe’ye ulaşımı kolaylaştırmak için kurulan teleferik, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgisi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2019 yılında 796 bin yolcu taşınan teleferiğin yanı sıra Boztepe ve yaylaların, turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Ordu’da 530 rakımlı Boztepe’ye ulaşımı kolaylaştırmak için kurulan teleferik, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlik kenti ziyaret edenlerin, yoğun ilgisini görüyor. Özellikle yaz mevsiminde turistlerin yoğun olarak kullandığı teleferik, kışın da hizmetini sürdürüyor. 28 kabinden oluşan teleferikle ziyaretçiler, sahilden Boztepe’ye 2 bin 350 metrelik mesafeyi, 8 dakikada kat ediyor. Her gün Boztepe’ye ulaşım sağlayan teleferikle 2019 yılında, 796 bin yolcu taşındı. Yamaç paraşütü sporunun da yapıldığı Boztepe’de, Macera Parkı ile yöresel organik ürünlerin satıldığı satış büfeleri de bulunuyor.
'ORDUMUZ ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLDU'
Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Boztepe’nin daha da cazibeli hale gelmesi için doğal güzelliği ve dokuyu bozmadan çalışmalar yapıldığını söyledi. Boztepe için hazırladıkları yeni projelerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Güler, teleferiğin de turizme büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Her yıl 700 bine yakın yolcu taşıyan teleferiğin 2019 yılında 800 bine yakın yolcu taşıdığını da aktaran Güler, "Boztepe seyir terası yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini çekiyor. Orada bir de organik ürünlerin satıldığı satış yerleri oluşturduk. Hem doğa güzellikleri hem de organik besin açısından Ordu'muz önemli bir merkez oldu. Turizm artık nitelik değiştirdi. Turistler sadece gezmek için gelmiyor, damak zevki içinde geliyorlar" dedi.
'TELEFERİKTE MANZARA GÜZEL'
İstanbul’dan Ordu’ya gezmeye gelip, teleferikle Boztepe’ye çıkan Nihal Kır Korkut, her Ordu’ya geldiğinde mutlaka teleferiğe binerek kenti seyrettiğini belirterek, "Aslen Orduluyum. İstanbul’da yaşıyorum. Her gelişimde mutlaka teleferikle Boztepe’ye çıkarım. Çünkü Ordu’yu teleferikten kuşbakışı seyrederim. Manzara güzel, doğallığı, yeşilliği, mavisi mükemmel. Herkesin bu güzelliği görmesi için Ordu’ya gelmesini bekliyorum" diye konuştu.
'GAYET MEMNUNUZ'
Teleferik yapılmadan önce Boztepe’ye aracıyla çıktığını, şimdi ise artık teleferikle kolaylıkla ulaşım olduğunu anlatan Betül Çimen Dinçer ise "Boztepe’ye gitmek için teleferik artık çok basit ulaşım sağlıyor. Sürekli çıkıp iniyoruz, gayet memnunuz" dedi. Kent sakini Serpil Güvenç de, misafirlerini teleferikle Boztepe’ye götürdüğünü ve kenti gezdirdiğini dile getirdi.

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