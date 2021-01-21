HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’da telefon kablosu hırsızlığı: 2 tutuklama

Ordu’da telefon kablosu hırsızlığı: 2 tutuklama

21.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ordu’da telefon kablosu hırsızlığı: 2 tutuklama

Ordu’nun Gölköy ilçesinde bakır telefon kablosu çalan 3 kişi Jandarma timleri tarafından yakalandı.

Ordu’nun Gölköy ilçesinde bakır telefon kablosu çalan 3 kişi Jandarma timleri tarafından yakalandı. Olayda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayda Çatak Mahallesi’nde 500 metre uzunluğundaki bakır telefon kablosu çalındı. Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme timleri tarafından faillerin yakalanması için ortak çalışma başlatıldı.
Soruşturma ve araştırmalarını sürdüren ekipler olayın şüphelileri S.T., Y.Ç. ve A.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Bu şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1 adet 25-30 cm uzunluğunda plastik aksamlı içi bakır kablo, 1 adet 2 cm’lik plastik aksamlı içi bakır haberleşme kablosu, 1 adet 3’lük içi bakır haberleşme kablosu ve 1 adet kesme aleti bulundu.
Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
30 yıl mağarada yaşadılar: Okuyamadım ama ben çocuklarımı okuttum30 yıl mağarada yaşadılar: Okuyamadım ama ben çocuklarımı okuttum
Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Ekipler fark etti! Aracın far bölümünden çıkarıldılar

Ekipler fark etti! Aracın far bölümünden çıkarıldılar

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı: Sanki koronalı botoks partisi vardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Prof. Dr. Oktay Demirkıran'dan koronavirüs açıklaması: Uçurumun kenarındaydık

Profesörden çarpıcı açıklama: Uçurumun kenarındaydık

30 yıl mağarada yaşadılar: Okuyamadım ama ben çocuklarımı okuttum

30 yıl mağarada yaşadılar: Okuyamadım ama ben çocuklarımı okuttum

Diyarbakır'da acı olay: Eşinin öldürüldüğünü duydu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Acı olay: Haberi alınca kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

Kameradan tespit edildi, cami tuvaletinde yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.