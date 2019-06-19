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Ordu'da ters ev ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

ORDU'da yapımı tamamlanan 150 metrekarelik 2 katlı ters ev ziyarete açıldı.  Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde 150 merekarelik ters ev inşa edildi.

Ordu'da ters ev ziyarete açıldı

Emre KOLTUK/ORDU (DHA) - ORDU'da yapımı tamamlanan 150 metrekarelik 2 katlı ters ev ziyarete açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde 150 merekarelik ters ev inşa edildi. Radyal temele ankraj yönetimi uygulanarak farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen 2 katlı ev ilgi görüyor. Ters evin içerisinde yatak odası, oturma grupları ve eşyalar ile klozet ve lavabolarda tavana monte edildi. Sıra dışı evi görmeye gelenler, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Ters evin kent turizmine katkı sağlayacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da ters ev ziyarete açıldıOrdu'da ters ev ziyarete açıldıOrdu'da ters ev ziyarete açıldıOrdu'da ters ev ziyarete açıldı

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