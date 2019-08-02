HABER

Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde deniz altında fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntıların araştırılması için girişim başlatıldı.

Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılacak

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde deniz altında fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntıların araştırılması için girişim başlatıldı.
Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi’nde denizde kalıntılar olduğu fark eden vatandaşlar durumu, yetkililere bildirdi. Bir yapıyı andıran kalıntıların araştırılması için Ünye Turizm İşletmecileri Derneği'nce girişim başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine bildirilen konuyla ilgili araştırma yapılacağı öğrenildi.
Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, denizde kalıntılar olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Denizde yüzenler, buraların bir inşaat duvarı şeklinde olduğunu beyan etti. Biz de bakıp gözlemlediğimizde burada gerçekten deniz içinde belki bir saray belki bir yalı benzeri binanın temellerinin olduğunu tespit ettik. Bunun da araştırılması için çalışma başlattık. Ünyemiz zaten yedi bin yıllık geçmişe sahip. Tozkoparan Mağarası, Ünye Kalesi ve Ayenikola Adasıyla geçmişe dönük tarihi bir şehir. Bu nedenle bu yapıların da bu tarihlere dayanan geçmişi olduğuna inanıyoruz” dedi.
Bölgede turistik işletme sahibi olan Murat Genç ise "Yapı bir süredir dikkatimizi çekiyordu. Duvarları ve odalarıyla birlikte gördüğümüzde biz de inanamadık. Araştırılması için çalışma başlatıldı. İnşallah Ünye’nin tarihine ışık tutacak yapılar gün yüzüne çıkartılır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılacakOrdu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılacakOrdu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılacakOrdu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılacak

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Terme Ali Korkmaz için seferber olduTerme Ali Korkmaz için seferber oldu
Yaşlı adama çarptı, kartvizitini görgü tanıklarına bırakıp gittiYaşlı adama çarptı, kartvizitini görgü tanıklarına bırakıp gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.