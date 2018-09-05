Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nuriye Mahallesi'ndeki Ünye Otogarı mevkisinde Necati Yıldırım'ın (71) kullandığı 52 T 5062 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.
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