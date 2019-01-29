Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Muslu (60) idaresindeki 34 SZN 13 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Muslu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.



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