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Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 01:26 | Son Güncelleme

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ünye'den Samsun istikametine gitmekte olan Tamer Kaya (41) yönetimindeki 52 LH 863 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden Erdem H. (39) idaresindeki 52 LF 104 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

Kazada sürücü Tamer Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Erdem H. ile aynı araçta bulunan Ferhat Y. (42) yaralandı.

Kaya'nın cesedi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ordu trafik kazası Ünye

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