Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, kontrolden çıkan panelvanın fındık bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Erdoğan Yılmaz (38) idaresindeki 52 EC 385 plakalı panelvan, Gölköy-Gürgentepe kara yolu Eğribel mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.
Kazada, sürücü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki 5 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürgentepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, Erdoğan Yılmaz'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum