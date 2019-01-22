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Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 13:22 | Son Güncelleme

ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, Nuray Öneş yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, Nuray Öneş yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Fatsa-Kumru Karayolu'nda İbrahim Öner yönetimindeki 52 AAJ 805 plakalı otomobil ile Metin Şensoy yönetimindeki 19 AT 005 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçtakilerden Nuray Öneş yaşamını yitirdi, İbrahim Öneş, Metin Şensoy, Zeynep Nur Öneş, Önder Öneş, Zehra Medine Öneş, Yılmaz Şensoy ve Ferhat Şensoy yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla götürüldükleri Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanede tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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