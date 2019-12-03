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Ordu’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 19:59 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 61 EH 778 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 52 AD 493 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan biri küçük yaşta toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

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