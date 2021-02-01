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Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

01.02.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür H. (32) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Emre K. (23) olay yerinde hayatını kaybederken, yine yolcu olarak bulunan Kerem Ü. (23) ise yaralandı. Yaralı Kerem Ü., 112 acil servis ekiplerine Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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