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Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 21:04 | Son Güncelleme

Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ünye istikametine seyreden Merve Uzun yönetimindeki 52 LC 995 plakalı kamyonet, Gölevi Mahallesi fakülte mevkisinde yola çıkmak isteyen İslam Civelek idaresindeki 52 AAL 360 plakalı otomobile, ardından İsmail Cantürk'e ait park halindeki 52 LD 340 plakalı otomobil ile elektrik direğine çarptı.

Yaralanan sürücü Uzun ile aynı araçta bulunan Yusuf Uzun, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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ordu trafik kazası Ünye

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