HABER

Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:52 | Son Güncelleme

Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'da, hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Ulubey ilçesine gitmekte olan Adem Dikmen yönetimindeki 52 HT 382 plakalı hafif ticari araç, Akpınar Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 52 AG 678 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yol kenarına savrulan hafif ticari aracın sürücüsü Dikmen ile araçta bulunan Salih Aktaş, Muzaffer Erdem ve Sezgin Turan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaydırılmasının yeniden trafiğe açıldı.

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederimErdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim
Su kuyusuna düşen kurbanlık danayı AFAD kurtardıSu kuyusuna düşen kurbanlık danayı AFAD kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaralı ordu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara Keçiören Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı! AD menşeili markalara ruhsat vermeyecek!

Ankara Keçiören Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı! AD menşeili markalara ruhsat vermeyecek!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya' açıklaması: Vize kaldırılıyor

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya' açıklaması: Vize kaldırılıyor

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.