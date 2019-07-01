HABER

Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde Osman Kurucu yönetimindeki 55 NZ 491 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir binaya çarptı.

Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde Osman Kurucu yönetimindeki 55 NZ 491 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir binaya çarptı. Kaza sonrası büyük ölçüde maddi hasar oluşan otomobilde bulunan Osman Kurucu, Kıymet Kurucu, Hanife Bakıcı ve Seyfettin Kurulay çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ile yaralılar Ordu merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

PARTNERÜnlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!Ünlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!
Antalya'da 2 deniz aracı için 36 bin liralık cezaAntalya'da 2 deniz aracı için 36 bin liralık ceza
Maltepe’de eski eşiyle tartışan şahıs kafasına silah dayadıMaltepe’de eski eşiyle tartışan şahıs kafasına silah dayadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.