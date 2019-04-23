HABER

Ordu'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 01:31 | Son Güncelleme

Ordu'da trafik kazası: 7 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Aksoy idaresindeki 52 EM 440 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Gökhan Kulaksız yönetimindeki 52 KC 009 plakalı kamyonet, Elekçi Köprüsü girişinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Beyzanur Kulaksız, Fatma ve Asude Nur Aksoy ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kapanan yol, araçların çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleştiİki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti
Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkımı sürüyorKağıthane'de 5 katlı binanın yıkımı sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

YSK toplantısı sona erdi!

YSK toplantısı sona erdi!

Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

İki gündür haber alınamıyordu! Cesedi evinin bodrumunda bulundu!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden ‘Sopa dağıtıldı’ iddiasına yanıt

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.