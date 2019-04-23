HABER

Ordu'da trafo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 00:07 | Son Güncelleme

Fatsa ilçesinde bir binanın elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Fatsa ilçesinde bir binanın elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Evkaf Mahallesi Morgül Sokak'ta bulunan 4 katlı Birlik Apartmanı'nın trafosunda sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Çıkan yangın sonucunda binada mahsur kalarak dumandan etkilenen 9 kişi, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bina sakinlerinden Harun Yini, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sesiyle birlikte tüm apartmanın dumanla kaplandığını söyledi.

Patlamanın doğal gazdan kaynaklı olduğunu düşünerek çatı katına sığındıklarını dile getiren Yini, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralıların durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

PARTNEREski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydıEski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı
Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkımı sürüyorKağıthane'de 5 katlı binanın yıkımı sürüyor
KKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlamasıKKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9 yaralı Fatsa trafo patlaması yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden ‘Sopa dağıtıldı’ iddiasına yanıt

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması!

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.