Ordu'da trafo yangını

Fatsa ilçesinde bir binanın elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Evkaf Mahallesi Morgül Sokak'ta bulunan 4 katlı Birlik Apartmanı'nın trafosunda sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Çıkan yangın sonucunda binada mahsur kalarak dumandan etkilenen 9 kişi, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bina sakinlerinden Harun Yini, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sesiyle birlikte tüm apartmanın dumanla kaplandığını söyledi.

Patlamanın doğal gazdan kaynaklı olduğunu düşünerek çatı katına sığındıklarını dile getiren Yini, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralıların durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

