Ordu'da TÜGVA temsilciliği açıldı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Her alanda Türkiye bugün dünyayla yarışır bir noktaya gelmiştir. Allah'a hamdolsun ki bu büyük bir gayret, emek ve çabanın sonucudur." dedi.

Yavuz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Fatsa İlçe Temsilciliği'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu devrimin sanıldığı gibi sadece yollar, hastaneler olmadığını belirten Yavuz, "Her alanda Türkiye bugün dünyayla yarışır bir noktaya gelmiştir. Allah'a hamdolsun ki bu büyük bir gayret, emek ve çabanın sonucudur." diye konuştu.

Ordu'da özellikle toplumun dezavantajlı gruplarına yılda 300 milyon lira civarında ayni ve nakdi yardım yaptıklarını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Birçok alanda hizmetler yürütüyoruz. Gençlik merkezleri kuruyoruz. Gençlik merkezinde 7 gün 24 saat gençlerimize hizmet ediyoruz. Evet biz ediyoruz ama bu yeterli mi? Değil. Sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve insanlarımıza dokunması, gençlerimizi hayata hazırlaması ve medeniyet değerlerinde buluşturulması fevkalade önemli bir husus."